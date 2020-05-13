Кабмин создал координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов

Так, Кабмин поддержал создание координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов. Его возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль, а заместителем назначили министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

Напомним, Зеленский анонсировал нацпрограмму справедливой трансформации угольных регионов.

Как сообщалось в УНН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что скорее всего, шахтерам не хватит до конца года 1,6 млрд гривен, которые выделили им для погашения долгов и на зарплаты, поэтому нужно будет посчитать, сколько нужно денег для поддержки шахтеров и их семей.