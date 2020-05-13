Шахтарям не вистачить 1,6 млрд гривень, які їм додатково виділили - Шмигаль

“Стосовно зарплат шахтарів, дійсно на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з активом шахтарської галузі, в тому числі, з керівниками профспілок шахтарських, було дано доручення, протягом двох місяців погасити борги за минулі періоди. Тобто, за минулі роки 1 млрд і майже 600 млн гривень було перераховано”, — сказав Денис Шмигаль.

Він додав, що при внесенні змін в бюджет вони, спільно з депутатським корпусом, урядом, додали для виплат заробітних плат і погашення боргів ще 1,6 млрд в цьому році.

“Скоріш за все, цих коштів не вистачить до кінця року у тому ми вимушені будем з вами ще раз вернутись вже коли порахуєм, конкретно скільки треба для того, щоб підтримати шахтарів, їхні сім’ї”, — зазначив Денис Шмигаль.

Він також додав, що шахтарів не залишать у скрутній ситуації, при тому, що частина шахт була вимушена закритись через кризу в енергетичній галузі.

Нагадаємо, в ОРДЛО знизилося виробництво вугілля і феросплавів, шахти закривають.