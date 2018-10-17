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Кабмін сьогодні розгляне питання щодо направлення українців на лікування за кордон

Кабмін сьогодні розгляне питання щодо направлення українців на лікування за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні розгляне проект розпорядження щодо направлення у 2018 році громадян України на лікування за кордон. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Відповідно до порядку денного засідання уряду, сьогодні також планується затвердити орієнтовний план законопроектних робіт на 2018 рік, а також план заходів з реформування вітчизняної наукової сфери.

Урядовці мають розглянути Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

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Також Кабмін сьогодні планує обговорити питання про формування делегації уряду України для переговорів з урядом Болгарії стосовно підготовки тексту угоди про регулювання трудової міграції між двома державами.

Крім того, уряд має розподілити видатки бюджету, передбачені для Державного бюро розслідувань на цей рік.

Як повідомляв УНН, Кабмін протягом місяця має затвердити стратегію інформаційної реінтеграції Криму.

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