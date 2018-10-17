Кабмин сегодня рассмотрит вопрос о направлении украинцев на лечение за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит проект распоряжения о направлении в 2018 году граждан Украины на лечение за границу. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Согласно повестке дня заседания правительства, сегодня также планируется утвердить ориентировочный план законопроектных работ на 2018 год, а также план мероприятий по реформированию отечественной научной сферы.
Чиновники должны рассмотреть Технический регламент упаковочных комплектов для хранения и захоронения радиоактивных отходов.
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Также Кабмин сегодня планирует обсудить вопрос о формировании делегации правительства Украины для переговоров с правительством Болгарии по подготовке текста соглашения о регулировании трудовой миграции между двумя государствами.
Кроме того, правительство распределить расходы бюджета, предусмотренные для Государственного бюро расследований на этот год.
Как сообщал УНН, Кабмин в течение месяца должен утвердить стратегию информационной реинтеграции Крыма.