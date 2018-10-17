Кабмин сегодня рассмотрит вопрос о направлении украинцев на лечение за границу

Согласно повестке дня заседания правительства, сегодня также планируется утвердить ориентировочный план законопроектных работ на 2018 год, а также план мероприятий по реформированию отечественной научной сферы.



Чиновники должны рассмотреть Технический регламент упаковочных комплектов для хранения и захоронения радиоактивных отходов.



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Также Кабмин сегодня планирует обсудить вопрос о формировании делегации правительства Украины для переговоров с правительством Болгарии по подготовке текста соглашения о регулировании трудовой миграции между двумя государствами.



Кроме того, правительство распределить расходы бюджета, предусмотренные для Государственного бюро расследований на этот год.



Как сообщал УНН, Кабмин в течение месяца должен утвердить стратегию информационной реинтеграции Крыма.