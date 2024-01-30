Кабмін схвалив низку кадрових рішень: кого звільнили та призначили
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України призначив Сергія Ткачука новим головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів, звільнивши його з посади першого заступника голови відомства. Також було звільнено Владислава Яцука з посади заступника міністра молоді та спорту.
Кабінет Міністрів України погодив призначення Сергія Ткачука головою Держслужби з питань безпечності харчових продуктів. Також уряд звільнив одного із заступників міністра молоді та спорту. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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Так, за даними Мельничука, Сергія Ткачука було звільнено з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і призначено головою відомства.
Також уряд звільнив Владислава Яцука з посади заступника міністра молоді та спорту України.
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