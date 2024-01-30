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Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили

Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 11:58  •  13007 просмотра

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Кабинет Министров Украины назначил Сергея Ткачука новым главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, уволив его с должности первого заместителя главы ведомства. Также был уволен Владислав Яцук с должности заместителя министра молодежи и спорта.

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Ткачука главой Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов. Также правительство уволило одного из заместителей министра молодежи и спорта, об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН

Детали

Так, по данным Мельничука,  Сергей Ткачук был уволен с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и назначен главой ведомства. 

Также правительство уволило Владислава Яцука с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины.

Минобороны сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках Залужного и Умерова29 январь 2024, 17:52 • 110178 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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