Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Ткачука главой Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов. Также правительство уволило одного из заместителей министра молодежи и спорта, об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

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Так, по данным Мельничука, Сергей Ткачук был уволен с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и назначен главой ведомства.

Также правительство уволило Владислава Яцука с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины.

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