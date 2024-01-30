Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины назначил Сергея Ткачука новым главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, уволив его с должности первого заместителя главы ведомства. Также был уволен Владислав Яцук с должности заместителя министра молодежи и спорта.
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Ткачука главой Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов. Также правительство уволило одного из заместителей министра молодежи и спорта, об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Так, по данным Мельничука, Сергей Ткачук был уволен с должности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и назначен главой ведомства.
Также правительство уволило Владислава Яцука с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины.
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Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили
Кабинет Министров Украины назначил Сергея Ткачука новым главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, уволив его с должности первого заместителя главы ведомства. Также был уволен Владислав Яцук с должности заместителя министра молодежи и спорта.
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