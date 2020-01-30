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Кабмін схвалив законопроект про діяльність третейських судів: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міністерством юстиції проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)”. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.

Кабмін схвалив законопроект про діяльність третейських судів: деталі

“Ми плануємо створити ефективну систему третейських судів, що має значно розвантажити судову систему, оскільки буде відновлено довіру суспільства до третейського розгляду. Важливо, що у законопроект включено запобіжники, які не дозволять третейським судам сприяти чи бути залученими до рейдерських дій”, — заявив Малюська.

За його словами, проект Закону удосконалює порядок утворення та діяльності третейських судів через посилення вимог до організацій, при яких можуть діяти постійно діючі третейські суди, та розширює повноваження органів третейського самоврядування з метою ефективного здійснення третейського розгляду.

Зокрема, проектом Закону пропонується передбачити:

— зміну порядку державної реєстрації третейських судів, зокрема, визначення Міністерства юстиції України єдиним суб’єктом державної реєстрації постійно діючих третейських судів (наразі таку функцію, крім Мін’юсту, здійснюють інші суб’єкти державної реєстрації);

— посилення вимог щодо організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди, а саме визначення, що такі організації мають бути неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а строк їх діяльності від моменту державної реєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про утворення третейського суду має становити понад п’ять років;

— розширення повноважень Третейської палати України, зокрема, до її повноважень буде віднесено встановлення відповідності засновника утворюваного постійно діючого третейського суду вимогам Закону та надання відповідного висновку;

— зміну підвідомчості справ, зокрема, можливість розгляду третейськими судами справ у суперечках щодо нерухомого майна (положення наберуть чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом).

Малюська зазначив, що відповідно до представленого законопроекту діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу державної реєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.

“Прийняття цього проекту Закону дозволить швидко та ефективно вирішувати спори за допомогою третейського розгляду. У підсумку ми отримаємо підвищення якості здійснення правосуддя та істотне зменшення навантаження на суди”, — підсумував очільник відомства.

Як раніше повідомляв УНН, у Міністерстві юстиції України займуться створенням окремого третейського суду, який не буде гіршим за Стокгольмський.

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