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Кабмин одобрил законопроект о деятельности третейских судов: детали

Киев • УНН

 • 17647 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министров Украины поддержал разработанный Министерством юстиции проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно совершенствования порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)". Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Кабмин одобрил законопроект о деятельности третейских судов: детали

"Мы планируем создать эффективную систему третейских судов, что должно значительно разгрузить судебную систему, поскольку будет восстановлено доверие общества к третейскому разбирательству. Важно, что в законопроект включены предохранители, которые не позволят третейским судам способствовать или быть привлеченными к рейдерским действиям", - заявил Малюська.

По его словам, проект Закона совершенствует порядок образования и деятельности третейских судов усиления требований к организациям, при которых могут действовать постоянно действующие третейские суды, и расширяет полномочия органов третейского самоуправления в целях эффективного осуществления третейского разбирательства.

В частности, проектом Закона предлагается предусмотреть:

- изменение порядка государственной регистрации третейских судов, в частности, определение Министерства юстиции Украины единственным субъектом государственной регистрации постоянно действующих третейских судов (сейчас такую функцию, кроме Минюста, осуществляют другие субъекты государственной регистрации);

- усиление требований в отношении организаций, при которых могут образовываться постоянно действующие третейские суды, а именно определения, что такие организации должны быть неприбыльными и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, а срок их деятельности с момента государственной регистрации в качестве юридического лица до принятия решения об образовании третейского суда должен составлять более пяти лет;

- расширение полномочий Третейской палаты Украины, в частности, к ее полномочиям будет отнесено установление соответствия основателя создаваемого постоянно действующего третейского суда требованиям закона и предоставления соответствующего заключения;

- изменение подведомственности дел, в частности, возможность рассмотрения третейскими судами дел в спорах относительно недвижимого имущества (положение вступят в силу через три года со дня вступления в силу настоящего Закона).

Малюська отметил, что согласно представленному законопроекту деятельность постоянно действующих третейских судов, которые не обратятся в орган государственной регистрации в установленный срок, будет прекращена в судебном порядке.

"Принятие этого проекта закона позволит быстро и эффективно решать споры с помощью третейского разбирательства. В итоге мы получим повышение качества осуществления правосудия и существенное уменьшение нагрузки на суды", - подытожил глава ведомства.

Как ранее сообщал УНН, в Министерстве юстиции Украины займутся созданием отдельного третейского суда, который будет не хуже чем Стокгольмский.

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