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Кабмін схвалив вихід України зі ще однієї угоди у межах СНД - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 15 січня, підтримав указ Президента Володимира Зеленського про вихід України з угоди по створенню Ради керівників фінансової розвідки держав-учасниць СНД. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.

"Уряд підтримав указ Зеленського про вихід України з угоди по створенню Ради керівників фінансової розвідки держав-учасниць СНД", - вказав нардеп.

Додамо, у порядку денному Кабміну, окрім погодження указів Президента, зокрема, щодо виходу з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав-учасниць СНД, є президентські розпорядження, зокрема, про намір України не ставати учасником Угоди про захист інтересів держав рублевої зони у разі введення окремими державами національної валюти.

Українські Національні Новини

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