Кабмин одобрил выход Украины из еще одного соглашения в рамках СНГ - нардеп

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110554 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113154 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111652 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123998 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103976 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107306 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107563 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131774 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130569 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кабмин одобрил выход Украины из еще одного соглашения в рамках СНГ - нардеп

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 15 января, поддержал указ Президента Владимира Зеленского о выходе Украины из соглашения по созданию Совета руководителей финансовой разведки государств-участников СНГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Правительство поддержало указ Зеленского о выходе Украины из соглашения по созданию Совета руководителей финансовой разведки государств-участников СНГ", - отметил нардеп.

Добавим, в повестке дня Кабмина, кроме согласования указов Президента, в частности, по выходу из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ, есть президентские распоряжения, в частности, о намерении Украины не становиться участником Соглашения о защите интересов государств рублевой зоны в случае введения отдельными государствами национальной валюты.

Украинские Национальные Новости

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