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Кабмін схвалив українсько-канадські домовленості щодо мобільності молоді

Київ • УНН

 • 2748990 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив українсько-канадські домовленості щодо мобільності молоді. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Кабмін схвалив українсько-канадські домовленості щодо мобільності молоді

Цитата

«20 січня 2023 року на засіданні Уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Канади про мобільність молоді», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у такий спосіб Кабінет Міністрів України схвалив проект Угоди між Урядом України та Урядом Канади про мобільність молоді та уповноважив Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта підписати Угоду.

Результатом реалізації Угоди стане створення необхідних правових умов для розвитку українсько-канадських зв’язків у молодіжній сфері шляхом організації обмінів після завершення воєнного стану в Україні.

Зазначається, що укладення Угоди розширить можливості молоді України та Канади для кращого розуміння культури, суспільства, мови іншої держави завдяки подорожам, тимчасовому працевлаштуванню та набуттю життєвого досвіду за кордоном.

Додамо

22 листопада 2022 року завершилися переговори делегації Уряду України та делегації Уряду Канади під співголовуванням заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрія Чеснокова та генеральної директорки відділу з питань громадянства Департаменту імміграції, біженців та громадянства Канади Ніколь Жирар, за участі членів делегації Уряду України та делегації Уряду Канади, під час яких відбулося остаточне узгодження текстів проєкту Угоди та їх парафування.

Доповнення

Україна отримала від Канади кредит на 500 млн канадських доларів.

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