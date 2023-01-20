Кабмин одобрил украинско-канадские договоренности о мобильности молодежи

Цитата

«20 января 2023 года на заседании Правительства принято распоряжение Кабинета Министров Украины «О подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством Канады о мобильности молодежи», - говорится в сообщении.

Сообщается, что таким образом Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения между Правительством Украины и Правительством Канады о мобильности молодежи и уполномочил Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта подписать Соглашение.

Результатом реализации Соглашения станет создание необходимых правовых условий для развития украинско-канадских связей в молодежной сфере путем организации обменов после завершения военного положения в Украине.

Отмечается, что заключение Соглашения расширит возможности молодежи Украины и Канады для лучшего понимания культуры, общества, языка другого государства благодаря путешествиям, временному трудоустройству и приобретению жизненного опыта за рубежом.

Добавим

22 ноября 2022 года завершились переговоры делегации Правительства Украины и делегации Правительства Канады под сопредседательством заместителя Министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции Андрея Чеснокова и генерального директора отдела по вопросам гражданства Департамента иммиграции, беженцев и гражданства Канады Николь Жирар, с участием членов делегации Правительства Украины и делегации Правительства Канады, во время которых состоялось окончательное согласование текстов проекта Соглашения и их парафирование.

Дополнение

Украина получила от Канады кредит на 500 млн канадских долларов.