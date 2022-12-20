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Україна отримала від Канади кредит на 500 млн канадських доларів

Україна отримала від Канади кредит на 500 млн канадських доларів

Київ • УНН

 • 690838 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна отримала від Канади 500 млн канадських доларів від розміщених облігацій для підтримки українців взимку, повідомили в Мінфіні України, пише УНН.

Цитата

"19 грудня Україна отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (екв. 367 млн доларів США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою. Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (екв. 1,432 млрд доларів США)", - повідомили у відомстві.

Деталі

Як повідомляється, це кошти п’ятирічних «Облігацій суверенітету України», які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Доповнення

15 червня 2022 року Україна отримала 1 млрд канадських доларів (екв. 779 млн доларів США), а 18 серпня 2022 року до державного бюджету надійшло 450 млн канадських доларів (екв. 349 млн дол США) кредиту на пільгових умовах зі строком погашення до 10 років і відсотковою ставкою 1,69% річних.

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