Украина получила от Канады кредит в 500 млн канадских долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина получила от Канады 500 млн канадских долларов от размещенных облигаций для поддержки украинцев зимой, сообщили в Минфине Украины, пишет УНН.
Цитата
"19 декабря Украина получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов (экв. 367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой. Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов (экв. 1,432 млрд долларов США)", – сообщили в ведомстве.
Детали
Как сообщается, это средства пятилетних «Облигаций суверенитета Украины», которые правительство Канады разместило для поддержки Украины накануне тяжелого зимнего периода. Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда (МВФ).
«Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также будут способствовать сохранению финансовой стабильности Украины», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Дополнение
15 июня 2022 года Украина получила 1 млрд канадских долларов (экв. 779 млн долларов США), а 18 августа 2022 года в государственный бюджет поступило 450 млн канадских долларов (экв. 349 млн долл. США) кредита на льготных условиях со сроком погашения к 10 годам и процентной ставке 1,69% годовых.