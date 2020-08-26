Кабмін схвалив переліки об’єктів, які не підпадають під приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів схвалив переліки об’єктів права державної власності, які не підлягають приватизації. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Мінекономіки розроблено проект закону України про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Законопроектом пропонується затвердити такі переліки об’єктів, що не підлягають приватизації. В тому числі, перелік акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою, ніж 50% плюс одна акція… Таких об’єктів 9. Перелік господарських товариств та об’єднань у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100%. Таких об’єктів 74. Перелік об’єктів культури, спорту та лісового господарства, що не підлягають під приватизацію, таких об’єктів 474. А також перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені в господарські товариства, таких об’єктів 102”, - сказав Ігор Петрашко.
Він зазначив, що до переліку включалися підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави, є природними монополіями, а також діяльність яких є критично важливою для суспільства.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рішення прийняте з доопрацюванням в одноденний термін.
Нагадаємо, Кабмін схвалив виділення коштів на погашення боргів у “Південмаші”.