Кабмин одобрил перечни объектов, которые не подпадают под приватизацию

"Минэкономики разработан проект закона Украины о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Законопроектом предлагается утвердить такие перечни объектов, не подлежащих приватизации. В том числе, перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше, чем 50% плюс одна акция ... Таких объектов 9. Перечень хозяйственных обществ и объединений в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%. Таких объектов 74. Перечень объектов культуры, спорта и лесного хозяйства, что не подпадают под приватизацию, таких объектов 474. А также перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества, таких об объектов 102", - сказал Игорь Петрашко.

Он отметил, что в перечень включались предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, которые являются естественными монополиями, а также деятельность которых является критически важной для общества.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что решение принято с доработкой в однодневный срок.

Напомним, Кабмин одобрил выделение средств на погашение долгов в "Южмаше".