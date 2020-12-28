Кабмін схвалив доступ до електронних послуг осіб віком до 14 років

“Проект постанови розроблено з метою поліпшення доступу фізичних осіб віком до 14 років до електронних послуг у сфері реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання. Зняття з реєстрації місця проживання належить до послуг, які мають великий попит”, — сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав що це найбільш затребувана публічна послуга в Україні. За даними міністерства цифрової трансформації було утворено 17 тис. різноманітних реєстрів В яких реєструвалася дана послуга, але не була пов’язана між собою.

Нагадаємо, уряд Швеції та Програма розвитку ООН (ПРООН) надають фінансування на підтримку електронних та інклюзивних сервісів для вразливих груп населення України у розмірі 128 млн грн.