Кабмин одобрил доступ к электронным услугам лиц в возрасте до 14 лет

“Проект постановления разработан с целью улучшения доступа физических лиц в возрасте до 14 лет к электронным услугам в сфере регистрации и снятия с регистрации места жительства. Снятие с регистрации места проживания относится к услугам, которые пользуются большим спросом”, — сказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что это наиболее востребованная публичная услуга в Украине. По данным министерства цифровой трансформации было образовано 17 тыс. различных реестров в которых регистрировалась данная услуга, но не была связана между собой.

Напомним, правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн.