Кабмін скасував зачитування даних з ліцензії компаній під час радіореклами

"Тільки що на засіданні Кабміну ми прийняли постанову. Ми скасували обов’язкове зачитування номеру та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових та будівних компаній та для інших груп з початку наступного року. Ну, ви пам’ятаєте, коли в кінці ролику номер читається з ефектом перемотки", - написав Дмитро Дубілет.

Він зазначив, що це не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись, адже є норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію і вона не скасовується.

"Ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху Гуглу, зовсім застаріла. Тим більше, що через швидкість читання все рівно часто нічого не можна розібрати. Пам’ятаю, як мене ця штука дратувала ще у школі. А нещодавно я їхав у машині, почув цю беліберду та раптом усвідомив, що це можна змінити. Погодили цю зміну з Мін’юстом, Мінеко, Мінфіном та іншими органами — та проголосували", - додав Дмитро Дубілет.

Також міністр зазначив, що хоч це й дрібна зміна, однак в нього є теорія, що разом з великими та важливими реформами слід постійно шукати такі дрібниці, які у сукупності роблять життя приємнішим та ефективнішим.

Нагадаємо, Кабмін створив нове відомство замість Держаудитслужби.