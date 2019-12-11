Кабмін створив нове відомство замість Держаудитслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні створив Офіс фінансового контролю замість Державної аудиторської служби. Про це в Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Замість Державної аудиторської служби Кабмін створив Офіс фінансового контролю", - зазначив Гончаренко.
Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України планує суттєво реформувати Державну аудиторську службу України та скоротити кількість працівників до 400.
Нагадаємо, 20 жовтня 2019 року Кабмін повернув Держаудитслужбу в управління Мінфіну.