Кабмін створив нове відомство замість Держаудитслужби

"Замість Державної аудиторської служби Кабмін створив Офіс фінансового контролю", - зазначив Гончаренко.

Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України планує суттєво реформувати Державну аудиторську службу України та скоротити кількість працівників до 400.

Нагадаємо, 20 жовтня 2019 року Кабмін повернув Держаудитслужбу в управління Мінфіну.