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Кабмин отменил зачитывание данных с лицензий компаний в радиорекламе

Кабмин отменил зачитывание данных с лицензий компаний в радиорекламе

Киев  •  УНН

 • 10006 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины отменил обязательное зачитывание номера и данных лицензии банков, страховых и строительных компаний во время рекламы на радио, которые зачитываются в конце рекламы в ускоренном формате. Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Только что на заседании Кабмина мы приняли постановление. Мы отменили обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года. Ну, вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки", - написал Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что это не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться, ведь есть норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию и она не отменяется.

"Эта норма может, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать. Помню, как меня эта штука раздражала еще в школе. А недавно я ехал в машине, услышал эту белиберду и вдруг осознал, что это можно изменить. Согласовали это изменение с Минюстом, Минэко, Минфином и другими органами - и проголосовали", - добавил Дмитрий Дубилет.

Также министр отметил, что хоть это и мелкое изменение, однако у него есть теория, что вместе с большими и важными реформами следует постоянно искать такие мелочи, которые в совокупности делают жизнь приятнее и эффективнее.

Напомним, Кабмин создал новое ведомство вместо Держаудитслужбы.

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