Кабмін сформував міжвідомчу комісію з підготовки претензії до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. Відповідний проект постанови був прийнятий сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, що проект рішення про створення міжвідомчої комісії члени уряду схвалили без обговорення.
Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Кабінет міністрів України створити міжвідомчий координаційний орган для формування претензії України до Росії.
Глава держави наголошував, що правову позицію треба узагальнити як щодо захисту державних інтересів, так і щодо компенсації позиції окремих відомств державних підприємств, і підтримати приватні підприємства, які зазнали величезних збитків в результаті російської агресії.
Йдеться не лише про територіальні, політичні кроки держави, не лише про створення міжнародної коаліції на підтримку, а й відшкодування завданих збитків.