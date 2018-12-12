Кабмін сформував міжвідомчу комісію з підготовки претензії до РФ

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України. Відповідний проект постанови був прийнятий сьогодні на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.