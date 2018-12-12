Кабмин сформировал межведомственную комиссию по подготовке претензии к РФ

Отметим, что проект решения о создании межведомственной комиссии члены правительства одобрили без обсуждения.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабинет министров Украины создать межведомственный координационный орган для формирования претензии Украины к России.

Глава государства отмечал, что правовую позицию надо обобщить как по защите государственных интересов, так и по компенсации позиции отдельных ведомств государственных предприятий, и поддержать частные предприятия, которые понесли огромные убытки в результате российской агрессии.

Речь идет не только о территориальных, политических шагах государства, не только о создании международной коалиции в поддержку, но и возмещении причиненных убытков.