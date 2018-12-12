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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин сформировал межведомственную комиссию по подготовке претензии к РФ

Киев • УНН

 • 8529 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о создании Межведомственной комиссии по вопросам обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовке консолидированной претензии Украины к Российской Федерации относительно реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины. Соответствующий проект постановления был принят сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Кабмин сформировал межведомственную комиссию по подготовке претензии к РФ

Отметим, что проект решения о создании межведомственной комиссии члены правительства одобрили без обсуждения.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабинет министров Украины создать межведомственный координационный орган для формирования претензии Украины к России.

Глава государства отмечал, что правовую позицию надо обобщить как по защите государственных интересов, так и по компенсации позиции отдельных ведомств государственных предприятий, и поддержать частные предприятия, которые понесли огромные убытки в результате российской агрессии.

Речь идет не только о территориальных, политических шагах государства, не только о создании международной коалиции в поддержку, но и возмещении причиненных убытков.

Украинские Национальные Новости

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