Кабмін провів кадрові зміни: кого призначили

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Кабінет Міністрів призначив нових посадових осіб, у тому числі заступника міністра енергетики з питань цифровізації, першого заступника голови Українського інституту національної пам'яті, заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації та звільнив голів Бучанської та Кременчуцької обласних адміністрацій.

Кабмін міністрів призначив заступника міністра енергетики, а також першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті. Крім того, уряд погодив призначення заступника голови Дніпропетровської ОВА та звільнення голів Бучанської та Кременчуцької РДА. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін призначив Романа Андарака заступником міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, перед цим звільнивши з цієї посади Ярослава Демченкова.

Також Юлію Гнатюк було призначено першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті.

Крім того, уряд погодив призначення Лілії Мягкої заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та погодив звільнення Данила Мавлянова з посади голови Бучанської РДА та Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької РДА.

Нагадаємо

У Верховній Раді готуються до пленарного тижня під час якого може бути прийнята низка кадрових рішень.

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