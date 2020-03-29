Кабмін пропонує наполовину урізати зарплати чиновникам до кінця 2020 року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату в понад 10 "мінімалок", отримували половину суми. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"На час пандемії та боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей та бізнес. Водночас, топчиновники мають розуміти ситуацію та "затягнути паски". Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 тисяч гривень), отримували тільки половину. Виняток – працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони", - написав Шмигаль.

З його слів, уряд також хоче на 30% зменшити розмір оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній.

Нагадаємо, раніше прем'єр заявив, що Кабінет міністрів закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету України, у ньому зберегли видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту. 

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