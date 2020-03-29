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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61104 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71424 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 84931 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83232 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103293 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85767 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 102649 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Кабмин предлагает наполовину урезать зарплаты чиновникам до конца 2020 года

Кабмин предлагает наполовину урезать зарплаты чиновникам до конца 2020 года

Киев  •  УНН

 • 21511 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более чем 10 "минималок", получали половину суммы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновникы должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - написал Шмыгаль.

По его словам, правительство также хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Напомним, ранее премьер заявил, что Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

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