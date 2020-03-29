Кабмин предлагает наполовину урезать зарплаты чиновникам до конца 2020 года

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновникы должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - написал Шмыгаль.

По его словам, правительство также хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Напомним, ранее премьер заявил, что Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.