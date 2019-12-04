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Кабмін продовжив дію мит на товари з Росії

Кабмін продовжив дію мит на товари з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кабінет міністрів продовжив на рік строк дії мит щодо російських товарів. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, повідомляє УНН.

"Кабмін продовжив на рік дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року, як відповідь на аналогічні дії РФ", - написав Гончаренко.

Так, уряд вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року № 1146, продовживши дію мит до кінця 2020 року.

Нагадаємо, Україна та Росія запроваджують зеркальні санкції з 2014 року, від часу анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Росія з січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі у межах СНД стосовно України, у зв'язку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС.

У березні 2019 року набрали чинності українські санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Уряд Росії в квітні 2019 року ухвалив рішення про розширення санкцій проти України.

Зі свого боку у травні Україна доповнила перелік російських товарів, які заборонені до ввезення в Україну. Серед заборонених є кілька груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів. Загальна вартість цієї продукції становить 510 мільйонів доларів на рік. Уряд затвердив запровадження спеціального мита для товарів із Росії, яке застосовуватиметься з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.

У липні 2019 року Кабмін оприлюднив постанову, якою до 31 грудня 2020 року продовжується заборона на імпорт з Росії певного переліку товарів, яка діяла до кінця цього року.

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