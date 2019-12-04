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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кабмин продлил действие пошлин на товары из России

Кабмин продлил действие пошлин на товары из России

Киев  •  УНН

 • 10085 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров продлил на год срок действия пошлин в отношении российских товаров. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства, сообщает УНН.

"Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года, как ответ на аналогичные действия РФ", - написал Гончаренко.

Так, правительство внесло изменения в постановление от 30 декабря 2015 года № 1146, продлив действие пошлин до конца 2020 года.

Напомним, Украина и Россия вводят зеркальные санкции с 2014 года, со времени аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Россия с января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем относительно товаров украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

В марте 2019 года вступили в силу украинские санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Правительство России в апреле 2019-го приняло решение о расширении санкций против Украины.

Со своей стороны в мае Украина дополнила перечень российских товаров, которые запрещены к ввозу в Украину. Среди запрещенных есть несколько групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств. Общая стоимость этой продукции составляет 510 миллионов долларов в год. Правительство утвердило введение специальной пошлины для товаров из России, которое будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.

В июле 2019 года Кабмин обнародовал постановление, которым до 31 декабря 2020 года продолжается запрет на импорт из России определенного перечня товаров, который действовал до конца этого года.

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