Кабмін призначив стипендії для майже 200 молодих митців та письменників

“Виплати стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-цирковогомистецтва та кіномистецтва будуть здійснюватися з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року”, - йдеться в документі.

Відповідно до проекту закону Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” розмір стипендії складатиме один прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня — 2270 грн, з 1 липня — 2379 грн, з 1 грудня — 2481 грн.

Нагадаємо, у листопаді Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів.

Додамо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів.