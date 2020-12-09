Кабмін призначив стипендії для майже 200 молодих митців та письменників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України погодив виділення 6,999 мільйона гривень для виплати президентських стипендій 194 молодим письменникам та митцям. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засідання уряду, інформує УНН.
“Виплати стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-цирковогомистецтва та кіномистецтва будуть здійснюватися з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року”, - йдеться в документі.
Відповідно до проекту закону Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” розмір стипендії складатиме один прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня — 2270 грн, з 1 липня — 2379 грн, з 1 грудня — 2481 грн.
Нагадаємо, у листопаді Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів.
Додамо, що у вересні Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заснував 50 стипендій для видатних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їхніх тренерів.