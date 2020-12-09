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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28663 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86270 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102638 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118641 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153040 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Кабмин назначил стипендии для почти 200 молодых художников и писателей

Кабмин назначил стипендии для почти 200 молодых художников и писателей

Киев  •  УНН

 • 7871 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины согласовал выделение 6,999 миллиона гривен для выплаты президентских стипендий 194 молодым писателям и художникам. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

"Выплаты стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-цирковогомистецтва и киноискусства будут осуществляться с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года", - говорится в документе.

Согласно проекту закона Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" размер стипендии составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн.

Напомним, в ноябре Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов.

Добавим, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым основал 50 стипендий для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров.

Украинские Национальные Новости

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