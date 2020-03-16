Кабмін прийняв рішення ввести в Чернівецькій і Житомирській областях надзвичайну ситуацію - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв Рішення з 00:01 17 березня в Чернівецькій і Житомирській областях ввести надзвичайну ситуацію. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду, передає УНН.
“З 00:01 17 березня в Чернівецькій та Житомирській областях вводиться надзвичайна ситуація. У Києві поки не вводиться, тому що завтра збереться Київська комісія з надзвичайних ситуацій, і розгляне ситуацію”, — написав Гончаренко.
Раніше з такою пропозицією виступив Президент Зеленський, запропонувавши ввести режим НС у відповідних областях.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки коронавірусу COVID-19.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні закликав Кабінет міністрів України заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення, заборонити роботу метрополітенів.