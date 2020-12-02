Кабмін погодив підписання угоди між Україною та Швейцарією про спільну розробку ШВЛ

“На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалено розпорядження “Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Швейцарії щодо українсько-швейцарського проекту „Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19“ — Проект Фаза I”, — написав Мокан.

За його словами, укладення та практична реалізація Меморандуму дозволить створити правові підстави для залучення гранту Уряду Швейцарії у розмірі до 1,5 млн. швейцарських франків для фінансування будівництва в Україні та підготовки до введення в експлуатацію виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень на базі ДП “Новатор” у місті Хмельницькому.

“Суть основних змін, що пропонуються:схвалення проекту Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Швейцарії щодо українсько-швейцарського проекту „Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики CoVID-19“ — Проект Фаза I та надання повноважень на його підписання віце-прем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиній О.В”, — зазначив він.

Нагадаємо, Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів, зокрема, з COVID-19.