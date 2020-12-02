Кабмин согласовал подписание соглашения между Украиной и Швейцарией о совместной разработке ИВЛ

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Киев  •  УНН

 • 19678 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял распоряжение распоряжение “О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Швейцарии по украинско-швейцарскому проекту „Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19“ — Проект Фаза I”. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании правительства принято распоряжение "О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Швейцарии по украинско-швейцарскому проекту "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19" - Проект Фаза I", - написал Мокан.

По его словам, заключение и практическая реализация Меморандума позволит создать правовые основания для привлечения гранта правительства Швейцарии в размере до 1,5 млн швейцарских франков для финансирования строительства в Украине и подготовки к вводу в эксплуатацию производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких на базе ГП "Новатор" в городе Хмельницком.

"Суть основных изменений, предлагаемых: одобрение проекта Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Швейцарии по украинско-швейцарскому проекту "Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы CoVID-19" - Проект Фаза I и предоставления полномочий на его подписание вице -премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В", - отметил он.

Напомним, Дания передала Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов, в частности, COVID-19.

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