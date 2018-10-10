Кабмін планує затвердити порядок застосування зброї ЗСУ для відсічі агресії

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні планує затвердити Порядок застосування зброї і бойової техніки зʼєднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних сил України під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.