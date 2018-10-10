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Кабмін планує затвердити порядок застосування зброї ЗСУ для відсічі агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні планує затвердити Порядок застосування зброї і бойової техніки зʼєднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних сил України під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Серед іншого, сьогодні урядовці також збираються схвалити Концепцію Державної соціальної програми на період до 2023 року щодо запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та створити міжвідомчу робочу групу з питань створення Єдиного адресного реєстру України.

Буде розглядатися питання про забезпечення громадян доступним житлом.

Планується внести зміни до переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві.

Урядовці сьогодні також збираються внести зміни до Порядку використання коштів для підтримки у безпечному стані енергоблоків та обʼєкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Планується уповноважити голову Державної міграційної служби України Максима Соколюка на підписання угоди з Білоруссю про реадмісію.

Крім того, Кабмін сьогодні має створити "Шосткинський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 1569)".

Нагадаємо, Кабмін пропонує створити Національний військовий меморіальний комплекс.

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