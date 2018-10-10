Кабмин планирует утвердить порядок применения оружия ВСУ при отражении агрессии

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 66727 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117402 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125387 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165277 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152017 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140113 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130295 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178444 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118288 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Кабмин планирует утвердить порядок применения оружия ВСУ при отражении агрессии

Кабмин планирует утвердить порядок применения оружия ВСУ при отражении агрессии

Киев  •  УНН

 • 9653 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет министров сегодня планирует утвердить Порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Украины во время выполнения ими задач по отражению вооруженной агрессии против Украины. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.

Среди прочего, сегодня чиновники также собираются одобрить Концепцию Государственной социальной программы на период до 2023 года по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола и создать межведомственную рабочую группу по вопросам создания Единого адресного реестра Украины.

Будет рассматриваться вопрос об обеспечении граждан доступным жильем.

Планируется внести изменения в перечень субъектов внешнеэкономической деятельности, которым предоставляются полномочия на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для использования в собственном производстве.

Чиновники сегодня также собираются внести изменения в Порядок использования средств для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Планируется уполномочить председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка на подписание соглашения с Беларусью о реадмиссии.

Кроме того, Кабмин сегодня должен создать "Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)".

Напомним, Кабмин предлагает создать Национальный военный мемориальный комплекс.

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