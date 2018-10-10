Кабмин планирует утвердить порядок применения оружия ВСУ при отражении агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет министров сегодня планирует утвердить Порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Украины во время выполнения ими задач по отражению вооруженной агрессии против Украины. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
Среди прочего, сегодня чиновники также собираются одобрить Концепцию Государственной социальной программы на период до 2023 года по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола и создать межведомственную рабочую группу по вопросам создания Единого адресного реестра Украины.
Будет рассматриваться вопрос об обеспечении граждан доступным жильем.
Планируется внести изменения в перечень субъектов внешнеэкономической деятельности, которым предоставляются полномочия на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для использования в собственном производстве.
Чиновники сегодня также собираются внести изменения в Порядок использования средств для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.
Планируется уполномочить председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка на подписание соглашения с Беларусью о реадмиссии.
Кроме того, Кабмин сегодня должен создать "Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)".
Напомним, Кабмин предлагает создать Национальный военный мемориальный комплекс.