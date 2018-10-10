Кабмин планирует утвердить порядок применения оружия ВСУ при отражении агрессии

Среди прочего, сегодня чиновники также собираются одобрить Концепцию Государственной социальной программы на период до 2023 года по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию по признаку пола и создать межведомственную рабочую группу по вопросам создания Единого адресного реестра Украины.

Будет рассматриваться вопрос об обеспечении граждан доступным жильем.

Планируется внести изменения в перечень субъектов внешнеэкономической деятельности, которым предоставляются полномочия на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для использования в собственном производстве.

Чиновники сегодня также собираются внести изменения в Порядок использования средств для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Планируется уполномочить председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка на подписание соглашения с Беларусью о реадмиссии.

Кроме того, Кабмин сегодня должен создать "Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)".

Напомним, Кабмин предлагает создать Национальный военный мемориальный комплекс.