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Кабмін планує впровадити "паспорт у смартфоні" до кінця лютого

Київ • УНН

 • 28189 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Кабінет міністрів України планує впровадити електронні паспорти вже до кінця лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку онлайн-сервісу "Дія" у Facebook.

Кабмін планує впровадити "паспорт у смартфоні" до кінця лютого

"ID-картка та закордонний біометричний паспорт стануть цифровими документами, що будуть завжди з тобою. Звісно, якщо ти не забудеш смартфон вдома", – заявили менеджери проєкту.

В уряді попереджають, що електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон, проте в "більшості побутових ситуацій" про фізичний паспорт можна буде "забути".

Цифровий документ можна буде використовувати:

під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни;
на пошті;
під час медичного обслуговування, банківських операцій;
коли треба пред’явити правоохоронним органам та поліцейським документ, що посвідчує особу;
під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг;
при вході до адміністративних будівель;
у разі повернення сплаченої за товар грошової суми;
під час придбання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин або тютюнових виробів.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров "заспойлерив" появу паспорта у смартфоні.

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