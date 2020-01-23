Кабмин планирует внедрить "паспорт в смартфоне" до конца февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Кабинет министров Украины планирует внедрить электронные паспорта уже к концу февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу онлайн-сервиса "Дія" в Facebook.
"ID-карту и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами, которые будут всегда с тобой. Конечно, если ты не забудешь смартфон дома", - заявили менеджеры проекта.
В правительстве предупреждают, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу, однако в "большинстве бытовых ситуаций" о физическом паспорте можно будет "забыть".
Цифровой документ можно будет использовать:
во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
на почте;
во время медицинского обслуживания, банковских операций;
когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;
при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;
при входе в административных зданий;
в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;
при приобретении алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин или табачных изделий.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров "заспойлерил" появление паспорта в смартфоне.