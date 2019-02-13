Кабмін планує погодити припинення ще однієї угоди по СНД

Кабінет міністрів України на засіданні у середу хоче змінити норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань.

Міністри також планують затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні.



Урядовці також мають переглянути умови оплати праці посадових осіб дипломатичної служби, а також змінити порядок використання бюджетних грошей закордонними дипломатичними установами.



У планах також - внесення змін до порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання такої продукції здійснюється без застосування конкурентних процедур.

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