Кабмін планує погодити припинення ще однієї угоди по СНД

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22 березня, 17:51 • 112283 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 181057 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 154081 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні Уряд має погодити проект указу Президента про припинення дії угоди про створення Консультативної економічної робочої комісії при Раді глав держав і Раді глав урядів Співдружності Незалежних Держав, передає УНН.

Кабінет міністрів України на засіданні у середу хоче змінити норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань.

Міністри також планують затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні.

Урядовці також мають переглянути умови оплати праці посадових осіб дипломатичної служби, а також змінити порядок використання бюджетних грошей закордонними дипломатичними установами.

У планах також - внесення змін до порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання такої продукції здійснюється без застосування конкурентних процедур.

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Як повідомляв УНН, Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод

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