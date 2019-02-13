Кабмин планирует согласовать прекращения еще одного соглашения по СНГ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня Правительство должно согласовать проект указа Президента о прекращении действия соглашения о создании Консультативного экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств, передает УНН.
Кабинет министров Украины на заседании в среду хочет изменить нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований.
Министры также планируют утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по созданию и организации функционирования экспортно-кредитного агентства в Украине.
Чиновники также должны пересмотреть условия оплаты труда должностных лиц дипломатической службы, а также изменить порядок использования бюджетных денег заграничными дипломатическими учреждениями.
В планах также - внесение изменений в порядок формирования цены на продукцию, работы, услуги оборонного назначения в случае, когда отбор исполнителей по поставке такой продукции осуществляется без применения конкурентных процедур.
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Как сообщал УНН, Киев еще не сообщал Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений