Кабмин планирует согласовать прекращения еще одного соглашения по СНГ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65572 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87242 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131736 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131136 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130303 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125267 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161658 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня Правительство должно согласовать проект указа Президента о прекращении действия соглашения о создании Консультативного экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств, передает УНН.

Кабинет министров Украины на заседании в среду хочет изменить нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований.

Министры также планируют утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по созданию и организации функционирования экспортно-кредитного агентства в Украине.

Чиновники также должны пересмотреть условия оплаты труда должностных лиц дипломатической службы, а также изменить порядок использования бюджетных денег заграничными дипломатическими учреждениями.

В планах также - внесение изменений в порядок формирования цены на продукцию, работы, услуги оборонного назначения в случае, когда отбор исполнителей по поставке такой продукции осуществляется без применения конкурентных процедур.

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