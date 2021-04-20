Кабмін хоче забрати у міністрів частину повноважень - нардеп

Цитата

“В цих проектах, зокрема, суттєво розширюються повноваження Кабінету міністрів, навіть зазіхають на галузі, за які традиційно несе відповідальність Президент. Окрім цього, таки дозволяють міністерствам і відомствам змінювати локацію. Тобто деякі з них зможуть переїхати подалі від столиці. По-третє, і головне, чого бояться міністри, без погодження з ними тепер Кабмін призначатиме всіх очільників та заступників інших відомств: митниці, податкової, екоінспекції тощо. Тобто відберуть частину повноважень міністрів”, — написала нардеп.

Деталі

Зі слів Василевської, документи розглядатимуть в Кабміні сьогодні о 12:00.

Довідково

Так, на порядку денному засідання урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровʼя, економічної, фінансової і правової політики, правоохоронної діяльності, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури сьогодні дійсно стоять два документи — проект закону “Про внесення змін до Законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про Кабінет Міністрів України”, а також проект постанови “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 і від 18 липня 2007 р. № 950”.



Проект закону, зокрема, передбачає внесення змін до закону про ЦОВВ, відповідно до яких уряд може визначити інше окрім Києва місцезнаходження міністерств, інших ЦОВВ “з урахуванням особливостей їх функціонування”.



Крім того, згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає виключення повноважень міністра щодо погодження призначення та звільнення керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ, діяльність якого він спрямовує і координує, керівників та заступників керівників територіальних органів такого органу.

Зазначається, що проект закону розроблено на виконання Стратегії реформування державного управління на період до 2021 року.

Що було раніше

Минулого тижня в уряді доручили оголосити та провести конкурс на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.