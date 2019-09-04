Кабмін ініціює створення фонду для підготовки нових ІТ-спеціалістів

"Наш Уряд налаштований створити максимально комфортні умови для роботи ІТ-індустрії, щоб галузь зростала ще більше та швидше. Однією з проблем, яка стримує сьогодні розвиток ІТ-галузі, є брак кадрів. Галузь росте на 25-30 тисяч спеціалістів щороку, а університети випускають лише 16 тисяч студентів. Саме тому ми ініціюємо створення Фонду IT Creative. Фонду розвитку людського капіталу, який буде виховувати нових кваліфікованих спеціалістів для галузі", – сказав Гончарук.

За його словами, гроші з цього фонду підуть на фінансування трьох напрямків: створення нових кампусів та курсів для ІТ-спеціалістів, фінансування стипендій студентів українських ВНЗ та на гранти для молодих вчених.

Гончарук також зазначив, що Фонд IT Creative буде створено за участі міжнародних організацій, представників ІТ-індустрії та держави.

"Я вірю в те, що Фондом мають опікуватись саме представники галузі. Бізнес може об'єднатись, домовитись між собою про правила, поставити менеджмент і керувати цим Фондом самостійно. А ми з боку уряду будемо допомагати вам в цьому", – пояснив прем'єр.

Зазначено, що фонд фінансуватиметься коштом спеціального збору, який зростатиме від 1% у 2020 році до 5% у 2024 році. Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення складатиме 0,5 млрд грн і буде надалі зростати.

Над питанням створення Фонду та розробкою його моделі давно працює Офіс ефективного регулювання (BRDO) разом з зацікавленими сторонами. Вже розроблено законопроект, який, як зазначається, найближчим часом представлять у Верховній Раді.

Вказано, що нова опція дозволить забезпечити ІТ стабільну прогнозовану роботу компаній, можливість довгострокового планування, унеможливить спекуляції навколо теми прихованих трудових відносин. Так, для компаній, що працюють за такими умовами, законодавчо усувається ризик перекваліфікації відносин у трудові.

"Ми чудово при цьому розуміємо, що бізнесу некомфортно розвиватись в умовах існування старого ще радянського Трудового кодексу, який був прописаний для роботи великих заводів та точно не для якихось креативних галузей. До кінця року сподіваюсь, що спільно з Парламентом ми вирішимо цю проблему", – додав Гончарук.

За його словами, у найближчі десять років креативна індустрія отримає чіткі та стабільні правила роботи.

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