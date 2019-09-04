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Кабмин инициирует создание фонда для подготовки новых IT-специалистов

Кабмин инициирует создание фонда для подготовки новых IT-специалистов

Киев  •  УНН

 • 9056 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Кабинет министров Украины инициирует создание Фонда IT Creative, который будет готовить новых IT-специалистов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи правительства с экспортной IT-индустрией, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Наше правительство настроено создать максимально комфортные условия для работы IT-индустрии, чтобы отрасль росла еще больше и быстрее. Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IT-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли", - сказал Гончарук.

По его словам, деньги из этого фонда пойдут на финансирование трех направлений: создание новых кампусов и курсов для IT-специалистов, финансирование стипендий студентов украинских ВУЗов и на гранты для молодых ученых.

Гончарук также отметил, что Фонд IT Creative будет создан при участии международных организаций, представителей IT-индустрии и государства.

"Я верю в то, что Фондом должны заниматься именно представители отрасли. Бизнес может объединиться, договориться между собой о правилах, поставить менеджмент и управлять этим Фондом самостоятельно. А мы со стороны правительства будем помогать вам в этом", - пояснил премьер.

Отмечено, что фонд будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

Над вопросом создания Фонда и разработкой его модели давно работает Офис эффективного регулирования (BRDO) вместе с заинтересованными сторонами. Уже разработан законопроект, который, как отмечается, в ближайшее время представят в Верховной Раде.

Указано, что новая опция позволит обеспечить IT стабильную прогнозируемую работу компаний, возможность долгосрочного планирования, сделает невозможным спекуляции вокруг темы скрытых трудовых отношений. Так, для компаний, работающих при таких условиях, законодательно устраняется риск переквалификации отношений в трудовые.

"Мы прекрасно при этом понимаем, что бизнесу некомфортно развиваться в условиях существования старого еще советского Трудового кодекса, который был прописан для работы крупных заводов и точно не для каких-то креативных отраслей. К концу года, надеюсь, что совместно с Парламентом мы решим эту проблему", - добавил Гончарук.

По его словам, в ближайшие десять лет креативная индустрия получит четкие и стабильные правила работы.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".

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