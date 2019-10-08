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Кабмін доручив сприяти імпорту Молдовою газу з ЄС на випадок зупинки поставок "Газпромом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України доручив сприяти імпорту Молдовою газу з Євросоюзу на випадок призупинення поставок "Газпромом". Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №921-р від 29 вересня 2019 року, передає УНН.

Кабмін доручив сприяти імпорту Молдовою газу з ЄС на випадок зупинки поставок "Газпромом"

Як зазначається в тексті документу, Кабмін доручає АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та “Укртрансгаз”, ПАТ “Вінницягаз”, Вінницькій облдержадміністрації, Міністерству енергетики та захисту довкілля і НКРЕКП (за згодою), вжити всіх дієвих заходів для забезпечення газом міста Могилева-Подільського Вінницької області для вирішення питання щодо імпорту Республікою Молдова газу з ЄС без участі публічного акціонерного товариства “Газпром”.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Молдова прискорює переговори з Україною про перспективу отримання газу з української транспортної системи, щоб уникнути можливих перебоїв з поставками взимку, якщо Росія і Україна не досягнуть нової угоди про транзит газу до 31 грудня 2019 року.

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