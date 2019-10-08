Кабмин поручил способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае остановки поставок "Газпромом"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Кабинет министров Украины поручил способствовать импорту Молдовой газа с Евросоюза в случае приостановления поставок "Газпромом". Об этом говорится в распоряжении Кабмина №921-р от 29 сентября 2019 года, передает УНН.
Как отмечается в тексте документа, Кабмин поручает АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз", ПАО "Винницагаз", Винницкой облгосадминистрации, Министерству энергетики и защиты окружающей среды и НКРЭКУ (по согласию), принять все действенные меры для обеспечения газом города Могилев-Подольского Винницкой области для решения вопроса относительно импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия публичного акционерного общества "Газпром".
Напомним, ранее УНН сообщал, что Молдова ускоряет переговоры с Украиной о перспективе получения газа с украинской транспортной системы, чтобы избежать возможных перебоев с поставками зимой, если Россия и Украина не достигнут нового соглашения о транзите газа до 31 декабря 2019 года.