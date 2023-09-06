Кабмін змінив правила ввезення гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги в Україні. Зміни спрямовані на спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги, підвищення її прозорості та забезпечення безпеки, повідомляє Мінсоцполітики, передає УНН.
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Відповідно до постанови, гуманітарна допомога буде ввозитися на підставі декларації, яка подається в електронному вигляді через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код, за яким митники пропускатимуть вантаж.
Відтепер будь-яка громадська організація, яка має реєстраційний номер у ЄДРПОУ, зможе самостійно ввозити гуманітарну допомогу.
Після ввезення допомоги організація, яка її ввезла, повинна буде подати публічний звіт про її розподіл. Звіт повинен містити інформацію про те, коли, де і кому була роздана допомога, а також залишки, якщо такі є.
Також для гуманітарної допомоги, призначеної для військових, гарантійні листи скасовані. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.
Відомо, що система буде запущена 1 грудня 2023 року.
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