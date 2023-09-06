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Кабмин изменил правила ввоза гуманитарной помощи

Кабмин изменил правила ввоза гуманитарной помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины принял постановление, которое меняет правила ввоза и учета гуманитарной помощи в Украине. Изменения направлены на упрощение процедуры ввоза гуманитарной помощи, повышение ее прозрачности и обеспечения безопасности, сообщает Минсоцполитики, передает УНН.

Детали

Согласно постановлению, гуманитарная помощь будет ввозиться на основании декларации, которая подается в электронном виде через автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи. Система автоматически будет присваивать декларации уникальный код, по которому таможенники будут пропускать груз.

Отныне любая общественная организация, которая имеет регистрационный номер в ЕГРПОУ, сможет самостоятельно ввозить гуманитарную помощь.

После ввоза помощи организация, которая ее ввезла, должна будет подать публичный отчет о ее распределении. Отчет должен содержать информацию о том, когда, где и кому была роздана помощь, а также остатки, если таковые имеются.

Также для гуманитарной помощи, предназначенной для военных, гарантийные письма отменены. Информация о таких грузах будет закрыта для общественности из соображений безопасности.

Известно, что система будет запущена 1 декабря 2023 года.

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