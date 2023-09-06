Гуманітарна криза в Україні ризикує стати «нормою» — Міжнародний комітет порятунку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Україні приділяється недостатньо міжнародної уваги, є ризик зменшення благодійних фінансових внесків. 19-місячна війна та гуманітарна криза, викликана вторгненням Росії в Україні стають «нормою» для міжнародної спільноти. Тоді як потреби викликані війною нікуди не зникають. Про це розповів Associated Press голова Міжнародного комітету порятунку Девід Мілібенд, передає УНН.
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«Ми знаємо, що показники гуманітарної допомоги в Україні за 2022 рік не повторяться», — сказав Мілібенд.
Деталі
У 2022 році Міжнародний комітет порятунку отримав 40 мільйонів доларів фінансування для гуманітарні операцій в Україні. У 2023 році вони отримала майже половину цієї суми – 27 мільйонів доларів. Проте потреби залишаються незмінними.
Нині орієнтовно 18 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги, п’ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб і шість мільйонів біженців проживають в інших країнах. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення та рівень внутрішнього переміщення продовжують бути високими.
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Механізми виживання українських громадян виснажуються після місяців війни. У багатьох сімей, особливо тих, які живуть поблизу прифронтових районів і не мають засобів до існування, закінчуються заощадження, щоб купити їжу та товари.
Зараження мінами, як-от саморобні вибухові пристрої та боєприпаси, що не вибухнули, руйнує засоби до існування фермерів і власників худоби. Постійні обстріли тероризують мирних жителів і продовжують руйнувати незліченні будинки.
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"Це все симптоми затяжної кризи", - сказав він, додавши, що затяжна війна в Україні є безпосередньою загрозою.
Мілібенд сказав, що вони очікують, що майбутня зима буде особливо холодною, і побоюються відновлення російської кампанії, спрямованої на цивільну та енергетичну інфраструктуру, через яку минулого року багато українців залишилися без світла в найхолодніші місяці року.
Відтоді Україна покращила свої можливості ППО.
Мілібенд сказав, що донори, включно з країнами Європи, Північної Америки та багатими на нафту країнами Перської затоки, все ще висловлюють «дуже сильну прихильність Україні», але залишаються потреби, які необхідно задовольнити.