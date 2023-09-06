Гуманітарна криза в Україні ризикує стати «нормою» — Міжнародний комітет порятунку

ukru
29 березня, 17:57 • 271727 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359540 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299735 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334871 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299960 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219429 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204202 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164092 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534901 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175502 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 56128 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59408 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 71013 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78603 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 82188 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392075 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534901 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568521 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565577 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204831 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 359538 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174921 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165840 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136773 перегляди
Актуальне
Гуманітарна криза в Україні ризикує стати «нормою» — Міжнародний комітет порятунку

Гуманітарна криза в Україні ризикує стати «нормою» — Міжнародний комітет порятунку

Київ • УНН

 • 426753 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Україні приділяється недостатньо міжнародної уваги, є ризик зменшення благодійних фінансових внесків. 19-місячна війна та гуманітарна криза, викликана вторгненням Росії в Україні стають «нормою» для міжнародної спільноти. Тоді як потреби викликані війною нікуди не зникають. Про це розповів Associated Press голова Міжнародного комітету порятунку Девід Мілібенд, передає УНН.

Цитата

«Ми знаємо, що показники гуманітарної допомоги в Україні за 2022 рік не повторяться», — сказав Мілібенд.

Деталі

У 2022 році Міжнародний комітет порятунку отримав 40 мільйонів доларів фінансування для гуманітарні операцій в Україні. У 2023 році вони отримала майже половину цієї суми – 27 мільйонів доларів. Проте потреби залишаються незмінними.

Нині орієнтовно 18 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги, п’ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб і шість мільйонів біженців проживають в інших країнах. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення та рівень внутрішнього переміщення продовжують бути високими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський закликав лідерів Латинської Америки надати Україні гуманітарну допомогу

Механізми виживання українських громадян виснажуються після місяців війни. У багатьох сімей, особливо тих, які живуть поблизу прифронтових районів і не мають засобів до існування, закінчуються заощадження, щоб купити їжу та товари.

Зараження мінами, як-от саморобні вибухові пристрої та боєприпаси, що не вибухнули, руйнує засоби до існування фермерів і власників худоби. Постійні обстріли тероризують мирних жителів і продовжують руйнувати незліченні будинки.

Цитата

"Це все симптоми затяжної кризи", - сказав він, додавши, що затяжна війна в Україні є безпосередньою загрозою.
Мілібенд сказав, що вони очікують, що майбутня зима буде особливо холодною, і побоюються відновлення російської кампанії, спрямованої на цивільну та енергетичну інфраструктуру, через яку минулого року багато українців залишилися без світла в найхолодніші місяці року.

Відтоді Україна покращила свої можливості ППО.

Мілібенд сказав, що донори, включно з країнами Європи, Північної Америки та багатими на нафту країнами Перської затоки, все ще висловлюють «дуже сильну прихильність Україні», але залишаються потреби, які необхідно задовольнити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,253.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07