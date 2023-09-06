Гуманитарный кризис в Украине рискует стать "нормой" - Международный комитет спасения

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«Мы знаем, что показатели гуманитарной помощи в Украине за 2022 год не повторятся», — сказал Милибэнд.

Детали

В 2022 году Международный комитет спасения получил 40 миллионов долларов финансирования для гуманитарные операций в Украине. В 2023 году они получила почти половину этой суммы – 27 миллионов долларов. Однако потребности остаются неизменными.

Сейчас ориентировочно 18 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, пять миллионов внутренне перемещенных лиц и шесть миллионов беженцев проживают в других странах. При этом количество погибших среди гражданского населения и уровень внутреннего перемещения продолжают быть высокими.

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Механизмы выживания украинских граждан истощаются после месяцев войны. У многих семей, особенно тех, которые живут вблизи прифронтовых районов и не имеют средств к существованию, заканчиваются сбережения, чтобы купить еду и товары.

Заражение минами, такими как самодельные взрывные устройства и невзорвавшиеся боеприпасы, разрушает средства к существованию фермеров и владельцев скота. Постоянные обстрелы терроризируют мирных жителей и продолжают разрушать бесчисленные дома.

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"Это все симптомы затяжного кризиса", - сказал он, добавив, что затяжная война в Украине является непосредственной угрозой.

Милибэнд сказал, что они ожидают, что предстоящая зима будет особенно холодной, и опасаются возобновления российской кампании, направленной на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, из-за которой в прошлом году многие украинцы остались без света в самые холодные месяцы года.

С тех пор Украина улучшила свои возможности ПВО.

Милибэнд сказал, что доноры, включая страны Европы, Северной Америки и богатые нефтью страны Персидского залива, все еще выражают «очень сильную приверженность Украине», но остаются потребности, которые необходимо удовлетворить.