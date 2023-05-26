Ізюм атакували 12 безпілотниками: правоохоронці показали масштабні руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Окупанти здійнили масовану атаку на Ізюм - застосували 12 дронів. Як повідомили в Офісі генпрокурора, правоохоронці зафіксували численні руйнування у місті, передає УНН.
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"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку 12 безпілотниками по м. Ізюм.
Внаслідок ворожих ударів по місту пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновано школу.
Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі.
Прокурори спільно зі слідчими Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки чергового факту російського терору.
Нагадаємо
Російські окупанти у ніч на 26 травня атакували ударними дронами типу Shahed два міста - Мерефу та Ізюм - на Харківщині, є пошкодження, сталися пожежі.