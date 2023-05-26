Изюм атаковали 12 беспилотниками: правоохранители показали масштабные разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Оккупанты совершили массированную атаку на Изюм - применили 12 дронов. Как сообщили в Офисе генпрокурора, правоохранители зафиксировали многочисленные разрушения в городе, передает УНН.
Детали
"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 26 мая около 02:45 российские военные совершили масштабную атаку 12 беспилотниками по г. Изюм.
В результате вражеских ударов по городу повреждено здание лицея, коммерческие предприятия, полностью разрушена школа.
Также были повреждены жилые дома мирных жителей и частные автомобили.
Прокуроры совместно со следователями Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области зафиксировали последствия очередного факта российского террора.
Напомним
Российские оккупанты в ночь на 26 мая атаковали ударными дронами типа Shahed два города - Мерефу и Изюм - на Харьковщине, есть повреждения, произошли пожары.